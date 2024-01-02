Хейтерам назло: топ-модель Адриана Лима показала, как выглядела в 15 лет

42-летнюю бразильскую модель и экс-"ангела" Victoria's Secret Адриану Лиму в последнее время часто обвиняют в злоупотреблении филлерами и пластикой лица. Чтобы доказать, что не прибегала к помощи пластических хирургов, она показывала свои фото без макияжа.

Адриана Лима ответила хейтерам / Фото: Instagram Адрианы Лимы

А чтобы ни у кого не осталось сомнений, опубликовала снимок, на котором она запечатлена в 15 лет. На старом полароидном фото Лима позирует в белом свитшоте и с улыбкой на лице. На фото стоит отметка "1,77" – видимо, это рост модели.

Адриана Лима показала, как выглядела в 15 лет / Фото: Instagram Адрианы Лимы

Напомним, бразильская супермодель Адриана Лима посетила премьеру фильма "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Выход этого фильма состоялся через 11 лет после релиза первой части этой медиафраншизы. На красной дорожке Лима появилась в платье от бренда Ferragamo из коллекции осень-зима 2023.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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