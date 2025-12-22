- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Хилария Болдуин появилась в платье со слишком маленьким лифом, а ее муж покрасился в блондина
Неожиданный вид звездной пары привлек много внимания.
Хилария Болдуин посетила свою собственную вечеринку по случаю запуска обложки журнала Gurus, для которой она позировала. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а пришла на него многодетная мать в бежевом длинном атласном платье.
Наряд был прямым и на тонких бретельках, но его лиф был маловат для груди знаменитости, поэтому общий образ Хиларии выглядел не очень удачным и имел немного странный вид. Платье она носила в сочетании с туфлями золотого цвета и лаконичными украшениями.
Также поддержать Хиларию пришел ее муж Алек Болдуин. 67-летний актер очень удивил, ведь появился в совершенно новом имидже — его волосы были окрашены в светлый оттенок.
Напомним, что Хилария и Алек вместе с 2011 года. Они поженились в 2012 году и имеют семерых общих детей.