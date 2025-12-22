Хилария Болдуин появилась в платье со слишком маленьким лифом, а ее муж покрасился в блондина

Гилария Болдуин / © Getty Images

Реклама

Хилария Болдуин посетила свою собственную вечеринку по случаю запуска обложки журнала Gurus, для которой она позировала. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, а пришла на него многодетная мать в бежевом длинном атласном платье.

Наряд был прямым и на тонких бретельках, но его лиф был маловат для груди знаменитости, поэтому общий образ Хиларии выглядел не очень удачным и имел немного странный вид. Платье она носила в сочетании с туфлями золотого цвета и лаконичными украшениями.

Гилария Болдуин / © Getty Images

Также поддержать Хиларию пришел ее муж Алек Болдуин. 67-летний актер очень удивил, ведь появился в совершенно новом имидже — его волосы были окрашены в светлый оттенок.

Реклама

Гилария и Алек Болдуин / © Getty Images

Напомним, что Хилария и Алек вместе с 2011 года. Они поженились в 2012 году и имеют семерых общих детей.