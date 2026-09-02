Хилария Болдуин раскрыла секрет стройной фигуры после рождения семерых детей

Хилария Болдуин / © Associated Press

Реклама

42-летняя Хилария Болдуин рассказала, как поддерживает себя в форме, несмотря на заботы о семерых детях. Жена Алека Болдуина призналась, что далеко не всегда успевает отправиться в спортзал, поэтому устраивает тренировки буквально там, где оказывается свободная минутка — в том числе в собственной ванной.

В беседе с Fox News Digital Хилария рассказала, что старается ежедневно бегать. По ее словам, даже 30 минут кардиотренировки помогают ей справляться с напряженным ритмом жизни и чувствовать себя лучше. Кроме того, она занимается йогой, посещает занятия по барре и практикует короткие упражнения, которые называет «stop-and-drop» — их можно выполнить практически в любом месте.

Реклама

Особое место в ее фитнес-рутине занимают так называемые «тренировки в ванной». Ранее Болдуин уже показывала поклонникам, как именно это выглядит: в одном из видео она продемонстрировала упражнения для ягодиц, включая приседания и махи ногами, прямо в ванной комнате.

Реклама

Хилария Болдуин / © Хилария Болдуин/Instagram

При этом Хилария утверждает, что не придерживается жесткой диеты. Она призналась, что окружающие часто думают, будто ее рацион состоит исключительно из салатов, однако это далеко не так.

«Иногда это выглядит совсем иначе», — рассказала Болдуин, вспомнив, как однажды вечером она вместе с младшим ребенком открыла сразу две упаковки мороженого.

По словам Хиларии, она старается придерживаться принципа баланса: есть полезные продукты, но не отказывать себе время от времени в любимых лакомствах. В ее рационе вполне может появиться и кусок пиццы, и мороженое.

Хилария Болдуин / © Associated Press

При этом супруг звезды, актер Алек Болдуин, к ее тренировкам присоединяется нечасто. По словам жены, он отличается довольно плохой гибкостью и даже не может достать руками до пальцев ног.

Реклама

Отметим, Хилария и Алек Болдуин воспитывают семерых детей. Несмотря на плотный семейный график, многодетная мама продолжает находить время для физических нагрузок, доказывая, что для тренировки необязательно иметь много свободного времени или даже выходить из дома.

Новости партнеров