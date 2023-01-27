"Химия" между Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем на съемочной площадке комедии "Моя пиратская свадьба"

Свадьба – это настоящий стресс. Погрузившись в организацию праздника, невесты слишком зацикливаются на праздничных деталях: цветочные композиции, музыка, платье, кто с кем сидит... Часто молодожены очень озабочены решением этих вопросов.

Именно так и происходит с парой главных героев ленты "Моя пиратская свадьба", однако уже вскоре все свадебные заботы летят кувырком. Главную роль в фильме сыграла Дженнифер Лопес, также являвшаяся продюсером картины. Ее партнером по съемочной площадке стал известный актер Джош Дюамель.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

Фильм рассказывает о Дарси и Томе, дождавшихся грандиозного дня своей свадьбы на экзотическом острове, где собрались все их близкие. Однако планы рушатся. С героями происходит много неожиданностей, но именно они делают общий путь таким веселым. Съемки комедии проходили в живописной Доминиканской Республике.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

"Мне действительно понравился сценарий. Остроумные диалоги и узнаваемые для всех сцены из жизни. Я была в восторге от идеи поучаствовать в съемках романтического комедийного боевика, ведь еще никогда не снималась в таких проектах", — рассказала Джей Ло.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

Интересно, что лента переворачивает вверх ногами привычные гендерные роли: вместо стереотипной невесты, которая сходит с ума над организацией свадьбы, на экранах предстает такой жених. Главная героиня – это женщина, которая боится обязательств и не уверена в самой идее брака. Дарси любит своего жениха Тома, но колеблется - то ли это, чего хочет она? Хотя сама она – адвокат, которая борется за права других. Но, когда дело доходит до того, чего она хочет, Дарси не ставит собственные желания в приоритет.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

Дженнифер Лопес и Джош Дюамель сыграли свои роли с очевидной "химией" на экране. Актеры давно знают друг друга, поэтому смогли использовать свою связь, чтобы лучше показать отношения Дарси и Тома. Джен и Джош, появившись на съемочной площадке вместе, сразу понимали друг друга с полуслова и смеялись, как пара, которая уже давно вместе.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

"Сотрудничество с Дженнифер — один из самых ярких моментов моей карьеры. Она отличная партнерша. Дженнифер мыслит как режиссер, имеет физическую подготовку профессиональной танцовщицы и невероятный талант актрисы. То, что она привносит в фильм как актриса и продюсер, — несравнимо", - поделился режиссер фильма Джейсон Мур.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

В фильме также появляется актер и обладатель премии "Грэмми" — Ленни Кравиц, играющий Шона, сексуального бывшего невесты. Мать жениха сыграла Дженнифер Кулидж.

Фото из фильма "Моя пиратская свадьба"/Kinomania LLC

Романтично-комедийный фильм "Моя пиратская свадьба" уже показывают на больших украинских экранах.

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