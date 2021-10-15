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Хищная штучка: Сальма Хайек появилась в эффектном леопардовом костюме

Хищная штучка: Сальма Хайек появилась в эффектном леопардовом костюме

Сальма Хайек / Getty Images

Актриса показала, как носить хищный принт и быть при этом неотразимой.

Кинозвезда Сальма Хайек попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе. Когда направлялась на съемку нового выпуска шоу Jimmy Kimmel Show. Актриса пришла на программу ради рекламы нового супергеройского фильма "Вечные", в котором сыграла одну из главных ролей.

Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / Getty Images

Для своего появления в эфире Сальма выбрала очень экстравагантный наряд - леопардовый брючный костюм с лампасами от бренда Elie Saab из коллекции Pre-Fall 2021, который сочетала с шифоновой блузой. Образ 55-летняя актриса дополнила лаконичной прямой прической, матовой помадой насыщенного цвета и черными туфлями на очень высокой платформе.

Сальма Хайек / © Getty Images
Сальма Хайек / Getty Images

Фильм "Вечные" снимается студией Marvel, а в главных ролях кроме Хайек появится еще и Анджелина Джоли.

Вечные — раса суперлюдей. Они создали разумную жизнь на Земле, но при этом на протяжении тысячи лет скрывались от людей и тайно защищали их от девиантов. Однако последние события и действия Таноса заставили их выйти на свет.

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