Хит "Оскара": какую обувь выбирали звездные красавицы для красной дорожки
В этом году на церемонии популярностью пользовались тафли с оригинальным дизайном каблуков, которому уже более 70 лет.
Пара черных элегантных туфель от бренда Roger Vivier стали настоящим хитом церемонии «Оскар», ведь их выбрали сразу несколько звезд: Энн Хэтэуэй Миа Гот и Роуз Бирн.
Эта хитовая обувь очень характерна и имеет дизайн, который трудно спутать с чем-то другим, ведь каблуки Roger Vivier украшены хрустальными шарами. Они стали визитной карточкой бренда.
Roger Vivier — это французская марка — один из старейших и престижных производителей обуви, с давними традициями и подходом к качеству. А блестящую и гламурную деталь на каблуке они начали использовать еще в 1955 году. Как раз в этот промежуток времени дизайнер начал сотрудничать с брендом Christian Dior.
Туфли с шарами на каблуке были созданы для известной актрисы Марлен Дитрих, в честь которой названа вся линейка обуви бренда.
Основатель бренда по имени Роже Вивье открыл его в Париже в 1930-х годах, но славу получил в 1950-х и 1960-х благодаря платформе, которую носила Марлен Дитрих, и туфлям на шпильке, а также создал туфли для коронации Елизаветы II.