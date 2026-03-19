Хит "Оскара": какую обувь выбирали звездные красавицы для красной дорожки

Миа Гот в босоножках Roger Vivier

Пара черных элегантных туфель от бренда Roger Vivier стали настоящим хитом церемонии «Оскар», ведь их выбрали сразу несколько звезд: Энн Хэтэуэй Миа Гот и Роуз Бирн.

Эта хитовая обувь очень характерна и имеет дизайн, который трудно спутать с чем-то другим, ведь каблуки Roger Vivier украшены хрустальными шарами. Они стали визитной карточкой бренда.

Миа Гот в босоножках Roger Vivier / © Associated Press

Roger Vivier — это французская марка — один из старейших и престижных производителей обуви, с давними традициями и подходом к качеству. А блестящую и гламурную деталь на каблуке они начали использовать еще в 1955 году. Как раз в этот промежуток времени дизайнер начал сотрудничать с брендом Christian Dior.

Туфли с шарами на каблуке были созданы для известной актрисы Марлен Дитрих, в честь которой названа вся линейка обуви бренда.

Основатель бренда по имени Роже Вивье открыл его в Париже в 1930-х годах, но славу получил в 1950-х и 1960-х благодаря платформе, которую носила Марлен Дитрих, и туфлям на шпильке, а также создал туфли для коронации Елизаветы II.

Босоножки Roger Vivier