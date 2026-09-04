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- Шоу-бизнес
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Хлое Кардашьян не смогла сдержать эмоций в первый день учебы сына Татума
Звезда растрогалась, наблюдая за тем, как ее 4-летний сын отправился в начальную школу.
Для 42-летней участницы реалити-шоу и бизнесвумен Хлое Кардашьян этот день стал особенно важным, ведь мальчик впервые пошел в учебное заведение. Одновременно ее 8-летняя дочь Тру пошла в третий класс.
По этому случаю она устроила дома праздничную фотозону с воздушными шарами пастельных оттенков, карандашами и другими школьными украшениями.
Татум с сестрой позировали перед школьной доской с надписью «Первый день в школе». Для важного дня мальчик был одет в белую рубашку с черным галстуком и черные шорты. Тру появилась в школьном образе — белой рубашке и темно-синем свитере.
«Я действительно не понимаю, как мы до этого дошли… Я так благодарна за каждый этап, но, боже мой… как же быстро все пролетает… Как мне немного замедлить этот темп?» — эмоционально написала Кардашьян, признаваясь, что не может поверить, насколько быстро растут ее дети. Она также отметила, что каждый из них по-своему особенный, и поблагодарила жизнь за возможность переживать вместе с ними такие важные моменты.
Публикацию Хлое прокомментировала ее мама Крис Дженнер. Она поддержала дочь и назвала ее «самой потрясающей мамой».
Отметим, Хлое Кардашьян воспитывает 4-летнего сына Татума и 8-летнюю дочь Тру вместе с бывшим возлюбленным, баскетболистом Тристаном Томпсоном.
Ранее, напомним, Хлое Кардашьян в мини-платье, очках и бриллиантовых украшениях попала в объектив папарацци.