Хлое Кардашьян не смогла сдержать эмоций в первый день учебы сына Татума

Хлое Кардашьян с детьми / © Instagram Хлое Кардашьян

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Для 42-летней участницы реалити-шоу и бизнесвумен Хлое Кардашьян этот день стал особенно важным, ведь мальчик впервые пошел в учебное заведение. Одновременно ее 8-летняя дочь Тру пошла в третий класс.

Хлое Кардашьян с детьми / © Instagram Хлое Кардашьян

По этому случаю она устроила дома праздничную фотозону с воздушными шарами пастельных оттенков, карандашами и другими школьными украшениями.

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© Instagram Хлое Кардашьян

Татум с сестрой позировали перед школьной доской с надписью «Первый день в школе». Для важного дня мальчик был одет в белую рубашку с черным галстуком и черные шорты. Тру появилась в школьном образе — белой рубашке и темно-синем свитере.

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Дети Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян с детьми / © Instagram Хлое Кардашьян

«Я действительно не понимаю, как мы до этого дошли… Я так благодарна за каждый этап, но, боже мой… как же быстро все пролетает… Как мне немного замедлить этот темп?» — эмоционально написала Кардашьян, признаваясь, что не может поверить, насколько быстро растут ее дети. Она также отметила, что каждый из них по-своему особенный, и поблагодарила жизнь за возможность переживать вместе с ними такие важные моменты.

Дочь Тру Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян

Дети Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян

Публикацию Хлое прокомментировала ее мама Крис Дженнер. Она поддержала дочь и назвала ее «самой потрясающей мамой».

Отметим, Хлое Кардашьян воспитывает 4-летнего сына Татума и 8-летнюю дочь Тру вместе с бывшим возлюбленным, баскетболистом Тристаном Томпсоном.

Ранее, напомним, Хлое Кардашьян в мини-платье, очках и бриллиантовых украшениях попала в объектив папарацци.

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