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Хлое Кардашьян персиковым платьем подчеркнула сексуальные формы

Хлое Кардашьян персиковым платьем подчеркнула сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
1 мин
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Хлое Кардашьян персиковым платьем подчеркнула сексуальные формы

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Звезда реалити обожает фотографироваться в соблазнительных нарядах.

Хлое Кардашьян продемонстрировала в Instagram свой новый соблазнительный образ.

На снимках звезда реалити предстала в обтягивающем платье персикового оттенка с драпировкой на юбке. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальные формы Хлои и ее тонкую талию.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Аутфит она дополнила укладкой с локонами и пробором набок, вечерним макияжем, бриллиантовыми серьгами и длинным молочным маникюром.

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян
Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, Хлое Кардашьян в сером блестящем бикини устроила импровизированный фотосет и похвасталась соблазнительной фигурой.

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Дата публикации
Просмотры
687
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