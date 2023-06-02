Хлое Кардашьян персиковым платьем подчеркнула сексуальные формы

Хлое Кардашьян продемонстрировала в Instagram свой новый соблазнительный образ.

На снимках звезда реалити предстала в обтягивающем платье персикового оттенка с драпировкой на юбке. Наряд прекрасно подчеркнул сексуальные формы Хлои и ее тонкую талию.

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Аутфит она дополнила укладкой с локонами и пробором набок, вечерним макияжем, бриллиантовыми серьгами и длинным молочным маникюром.

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Фото: Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, Хлое Кардашьян в сером блестящем бикини устроила импровизированный фотосет и похвасталась соблазнительной фигурой.

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