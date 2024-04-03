Хлое Кардашьян сменила имидж и продемонстрировала новый цвет волос

Звезда снялась в рекламе спортивной одежды.
39-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое Кардашьян – выпустила именную линейку спортивной одежды для бренда Fabletics.
В промокампании она появилась в новом имидже – с медным цветом волос. Напомним, раньше она была блондинкой. Но не исключено, что Кардашьян всего лишь примерила парик.
На фото Хлое позирует в черном комплекте, состоящем из спортивного топа и мини-шортов, а также в красном обтягивающем костюме также с мини-шортами и поясной сумкой на талии.
Напомним, ранее Хлое Кардашьян надела откровенный лук на мероприятие сестры. Она выбрала для своего выхода полупрозрачное черное мини-платье с разными рукавами, которое сочетала с капроновыми колготками, туфлями на каблуках, а также солнцезащитными очками.
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