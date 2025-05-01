Хлое Кардашьян в бикини удивила поклонников своим похудением и засветила подкачанный пресс

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян

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40-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое Кардашьян поделилась в Instagram снимками, на которых позировала в компании своих детей – 7-летней дочери Тру и 2,5-летнего сына Тэйтума, отцом которых является баскетболист Тристан Томпсон.

© Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

Однако больше всего поклонников привлекла фигура звезды. Заметно, что Хлое похудела, а на ее теле прорисовывается пресс. Девушка была одета в бикини с принтом в виде вишен и белые кроссовки. Подписчики написали ей много комплиментов под фото. Однако были и те, кто заподозрил Хлое в использовании для похудения популярного препарата для лечения сахарного диабета.

© Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

Ранее, напомним, своей похудевшей фигурой удивила рэперша Lizzo. Она продемонстрировала самый эпатажный образ на церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

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© Associated Press

Рэперша была в обтягивающем платье без бретелек и с драпировкой из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Robert Wun, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Подол наряда был темно-винного оттенка и плиссированным.

© Associated Press