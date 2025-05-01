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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

Хлое Кардашьян в бикини удивила поклонников своим похудением и засветила подкачанный пресс

Звезда похвасталась спортивной фигурой.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / © Instagram Хлое Кардашьян

40-летняя участница реалити-шоу и бизнесвумен – Хлое Кардашьян поделилась в Instagram снимками, на которых позировала в компании своих детей – 7-летней дочери Тру и 2,5-летнего сына Тэйтума, отцом которых является баскетболист Тристан Томпсон.

/ © Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

/ © Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

Однако больше всего поклонников привлекла фигура звезды. Заметно, что Хлое похудела, а на ее теле прорисовывается пресс. Девушка была одета в бикини с принтом в виде вишен и белые кроссовки. Подписчики написали ей много комплиментов под фото. Однако были и те, кто заподозрил Хлое в использовании для похудения популярного препарата для лечения сахарного диабета.

/ © Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

/ © Instagram Хлое Кардашьян

© Instagram Хлое Кардашьян

Ранее, напомним, своей похудевшей фигурой удивила рэперша Lizzo. Она продемонстрировала самый эпатажный образ на церемонии вручения премии Breakthrough Prize («Прорыв») в Лос-Анджелесе.

/ © Associated Press

© Associated Press

Рэперша была в обтягивающем платье без бретелек и с драпировкой из кутюрной коллекции осень-зима 2024 года бренда Robert Wun, которое подчеркнуло ее изменившуюся фигуру. Подол наряда был темно-винного оттенка и плиссированным.

/ © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
31
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