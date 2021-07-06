Хочет уберечь ее: Джиджи Хадид попросила прессу не показывать лицо ее дочери

Супермодель Джиджи Хадид решила обратитбся к прессе и папарацци, чтобы попросить не публиковать снимки, на которых видно лицо ее дочери Хай. Свое обращение 25-летняя знаменитость разместила в Instagram Stories.

Ранее Джиджи и ее возлюбленный Зейн Малик делились несколькими фото ребенка, но на всех них лица девочки не видно. Пара хочет таким образом защитить дочь от публичности и обеспечить ей нормальное детство. В своем обращении молодая мама отметила, что, так как Хай подрастает, ей все интереснее смотреть на мир и она не хочет сидеть в закрытой коляске, а хочет наблюдать за миром и людьми на улицах.

Джиджи Хадид / Инстаграм Джиджи Хадид

"По мере того, как наш ребенок подрастает, мы должны понимать, что не можем защитить ее от всего, как мы хотели и могли, когда она была меньше. Она любит смотреть на мир! И хотя у нее много этого на ферме, она также может побывать и в других местах - настоящее благословение. Во время наших последних визитов в Нью-Йорк ей захотелось поднять свой солнцезащитный козырек (к чему она привыкла дома), и она помогает себе с этим! Она не понимает, почему она прикрыта в городе и от чего я хотела ее защитить. Я также хочу, чтобы она увидела самый удивительный город в мире + красивых и разнообразных людей, которые гуляют по улицам Нью-Йорка… то есть без стресса, который сопровождает цирк в СМИ, который приходит с родителями, которые являются публичными особами.

Я знаю, что законы меняются от штата к штату, и я видела несколько фотографий папарацци с детьми в Нью-Йорке с размытыми лицами, но, поспрашивая, я считаю, что это сводится к честности фотографа и фанатов, которые публикуют изображения.

Я пишу все это, чтобы сказать: папарацци, прессе и любимым фанатам вы знаете, что мы никогда намеренно не делились лицом нашей дочери в социальных сетях. Мы хотим, чтобы она могла выбирать, как поделиться с миром, когда достигнет совершеннолетия, и чтобы она могла жить нормальным детством, не беспокоясь о публичном имидже, который она не выбрала. Это будет значить для нас очень много, когда мы возьмем нашу дочь, чтобы показать и исследовать Нью-Йорк и мир, поэтому вы, пожалуйста, сотрите ее лицо с изображений, если и когда-то она попадет на фото. Я знаю, что это дополнительные усилия, но как молодая мама я просто хочу лучшего для своего ребенка, как и все родители... и я надеюсь, что это может помочь с защитой несовершеннолетних в СМИ, даже если они из публичной семьи.

Я хотела бы передать огромное спасибо тем папарацци, которые были так уважительны, поскольку я просила их соблюдать дистанцию, пока я гуляю с коляской, начиная с моей первой поездки в Нью-Йорк с Хай. Я вижу вас и ценю это", - написала Джиджи.

Инстаграм Джиджи Хадид

Напомним, родила Джиджи в сентябре 2020 года. Манекенщица забеременела от своего возлюбленного музыканта Зейна Малика. Вместе пара пять лет, несколько раз они расставались, но беременность девушки сблизила их окончательно.

Джиджи Хадид / Инстаграм Джиджи Хадид

Джиджи Хадид и Зейн Малик / Getty Images

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