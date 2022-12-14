"Хочется покормить": победительница "Холостяка-11" показала фигуру в розовом бикини

Анна Богдан выложила фото из отпуска, который проводит в теплых краях.

Победительница 11-го сезона реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан опубликовала в Instagram фотографии своего отдыха в Доминиканской республике.

На одном фото красавица позирует у пальмы. Одета она в розовое бикини, подчеркивающее ее стройную фигуру. Волосы ее заплетены в африканские косички, а на лице – солнцезащитные очки.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

"Когда решила максимально слиться с местным видом", – подписала снимок девушка.

В комментариях подписчики отмечают, что Аня выглядит очень худой.

"Одно желание — хочется, Анечка, тебя покормить", "Почему вы такая худая?", "Покормите ее кто-нибудь", "Ужас. У вас что анорексия? Аня, это уже перебор", "Аню, честно вам говорю — так не красиво, не худейте", — написали они.

На другой фотографии Богдан продемонстрировала фигуру в бирюзово-синем белье. Она позировала перед зеркалом в номере гостиницы.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

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