"Хочу, чтобы в моей стране перестали гибнуть люди": супермодель Снежана Онопко тяжело переживает войну в Украине

"Хочу, чтобы в моей стране перестали гибнуть люди": супермодель Снежана Онопко тяжело переживает войну в Украине

Снежана Онопко входит в десятку самых успешных моделей мира.

Модель сейчас находится в Амстердаме. В комментарии Таблоиду Снежана рассказала, как тяжело она переживает то, что сейчас происходит в Украине, плачет каждый день и не может спать.

В своем Instagram она размещает фотографии и видео разрушенных городов, раненных людей, взрывов и пожаров, чтобы 5 миллионов ее подписчиков со всего мира узнали правду.

Снежана Оного родилась в Северодонецке, после окончания школы переехала в Киев и затем сделала блестящую карьеру на Западе. Она неоднократно появлялась на обложках ведущих глянцевых журналов, участвовала в показах легендарных Домов моды, рекламных кампаниях люксовых косметических брендов.

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