"Хочу медаль": Виктория Бекхэм на костылях пришла в офис

49-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм недавно в результате несчастного случая в спортзале сломала ногу. Но это не мешает ей вести активную социальную жизнь и продолжать работать над своими коллекциями. В рамках Парижской недели моды новой коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 своего одноименного бренда она даже выходила на подиум на двух костылях.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

В своем Instagram Викки показала несколько селфи из офиса, куда она пришла также на костылях. На одном из фото она запечатлена в прозрачном платье с рюшами на подоле из коллекции весна-лето 2024 своего бренда.

Виктория Бекхэм пришла в офис несмотря на перелом ноги / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

А на другом – в худи и легинсах и с ортезом на ноге. "Да, я действительно хочу получить медаль", - в шутку написала Бекхэм, скорее всего, имея в виду то, что она продолжает работать несмотря ни на что.

Виктория Бекхэм пришла в офис несмотря на перелом ноги / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, ранее Виктория Бекхэм показывала, как лечит перелом на ноге. И это нетрадиционные методы.

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