Ходит на светские вечеринки с собакой: Деми Мур заметили в Голливуде с ее лучшим другом

Домашний любимец сопровождает Деми Мур практически на все важные мероприятия, а также светские вечеринки.
62-летняя голливудская актриса Деми Мур появилась на ужине по случаю запуска коллекции Crate & Barrel от дизайнера интерьера Бригитты Романек в Голливуде.
Мур выбрала для столь камерного мероприятия скромный наряд, поскольку сочетала серый джемпер со стильной полосатой рубашкой и широкими серыми джинсами. Также на актрисе были туфли молочного цвета и несколько украшений. Макияж она сделала лаконичный и без ярких акцентов, а свои длинные красивые волосы просто распустила.
Однако пришла на мероприятие она не одна, а опять в компании своего маленького собачки, которую зовут Пилаф. Эту малышку ей подарила дочь. С собакой Деми практически неразлучна и ходит на все мероприятия и позирует на красных дорожках. Как-то актриса даже приходила с собакой на Модный показ Dior и сидела в первом ряду шоу.
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