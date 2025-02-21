Ходит на светские вечеринки с собакой: Деми Мур заметили в Голливуде с ее лучшим другом

Домашний любимец сопровождает Деми Мур практически на все важные мероприятия, а также светские вечеринки.

62-летняя голливудская актриса Деми Мур появилась на ужине по случаю запуска коллекции Crate & Barrel от дизайнера интерьера Бригитты Романек в Голливуде.

Мур выбрала для столь камерного мероприятия скромный наряд, поскольку сочетала серый джемпер со стильной полосатой рубашкой и широкими серыми джинсами. Также на актрисе были туфли молочного цвета и несколько украшений. Макияж она сделала лаконичный и без ярких акцентов, а свои длинные красивые волосы просто распустила.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Однако пришла на мероприятие она не одна, а опять в компании своего маленького собачки, которую зовут Пилаф. Эту малышку ей подарила дочь. С собакой Деми практически неразлучна и ходит на все мероприятия и позирует на красных дорожках. Как-то актриса даже приходила с собакой на Модный показ Dior и сидела в первом ряду шоу.

Читайте также:

Деми Мур в роскошных нарядах (24 фото)