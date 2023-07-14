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Ходит на тусовки без мамы: дочь Милы Йовович посетила пати журнала Vogue

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1081
Время на прочтение
1 мин
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Ходит на тусовки без мамы: дочь Милы Йовович посетила пати журнала Vogue

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Старшая дочь Милы Йовович и Пола Андерсона – Эвер – посетила светское мероприятие в Лондоне.

15-летняя Эвер Андерсон была приглашена на вечеринку Vogue x autoportrait в Chiltern Firehouse в Лондоне, организованную главным редактором издания Эдвардом Эннифулом.

Девушка одела коктейльное молочно-белое платье длины миди от Miu Miu, дополнив наряд нежно-розовыми сатиновыми туфлями от этого же бренда на каблуках. Густые каштановые волосы Эвер были распущены, а в макияже она лишь слегка подчеркнула губы блеском.

Эвер Андерсон / © Getty Images
Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Также на вечеринке появилась британская певица Рита Ора и американская модель Эмили Ратажковски. Обе красотки выбрали наряды черных цветов для появления на публике.

Рита Ора и Эмили Ратажковски / © Getty Images
Рита Ора и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1081
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