Ходит на тусовки с мамой: Илон и Мэй Маск на вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке

Миллиардер решил, что лучшей компании для вечеринки, чем мама, просто не найти.

В Нью-Йорке состоялась 21-я ежегодная вечеринка супермодели и телеведущей Хайди Клум, на которую она традиционно пригласила знаменитых гостей. Сама виновница торжества нарядилась огромным червяком.

Илон Маск / Фото: Associated Press

Среди звезд мероприятия был и скандальный миллиардер Илон Маск, однако, если после истории с Twitter можно было предположить, что он опять будет хайповать, то Маск отдал предпочтение скромному образу самурая в красных доспехах.

Согласно сайту элитного магазина костюмов Abracadabra NYC, костюм Маска представляет собой набор кожаных доспехов "Чемпион дьявола", а продается он по цене 7500 долларов.

Костюм Илона Маска

Компанию богачу на этой вечеринке составила его 74-летняя мать Мэй Маск. Писательница и светская львица также была одета в костюм, но больше в ее образе удивлял макияж, ведь губы Мэй были украшены стразами.

Илон и Мэй Маск / Фото: Associated Press

Мэй Маск / Фото: Getty Images

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