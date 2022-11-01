Ходит на тусовки с мамой: Илон и Мэй Маск на вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке

Миллиардер решил, что лучшей компании для вечеринки, чем мама, просто не найти.
В Нью-Йорке состоялась 21-я ежегодная вечеринка супермодели и телеведущей Хайди Клум, на которую она традиционно пригласила знаменитых гостей. Сама виновница торжества нарядилась огромным червяком.
Среди звезд мероприятия был и скандальный миллиардер Илон Маск, однако, если после истории с Twitter можно было предположить, что он опять будет хайповать, то Маск отдал предпочтение скромному образу самурая в красных доспехах.
Согласно сайту элитного магазина костюмов Abracadabra NYC, костюм Маска представляет собой набор кожаных доспехов "Чемпион дьявола", а продается он по цене 7500 долларов.
Компанию богачу на этой вечеринке составила его 74-летняя мать Мэй Маск. Писательница и светская львица также была одета в костюм, но больше в ее образе удивлял макияж, ведь губы Мэй были украшены стразами.
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