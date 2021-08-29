Ходят слухи: Хана Кросс закрутила роман с сыном известного актера

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма была замечена на свидании с новым бойфрендом.

23-летнюю Хану Кросс сфотографировали в компании 23-летнего сына Джуда Лоу – Рафферти Лоу. Снимки опубликовало издание Daily Mail. Пара посетила All Points East в Восточном Лондоне в субботу. Хану и Рафферти запечатлели в объятиях друг друга, а приближенные к паре люди говорят, что роман между ними длится уже несколько месяцев.

Рафферти Лоу / Getty Images

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Ранее Хана состояла в отношениях со старшим сыном Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклином. Они были вместе с ноября 2018 по август 2019 года, а когда расстались, звездные родители Бруклина вздохнули с облегчением. Видимо, они не видели рядом с сыном такую девушку, как Хана.

Хана Кросс / Getty Images

Сейчас Бруклин помолвлен с дочерью миллиардера – Николой Пельтц, и судя по снимками и сообщениям в Instagram, Виктория души не чает в своей будущей невестке.

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Стиль Ханы Кросс (11 фото)

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