Ходят слухи: Тейлор Свифт выходит замуж

32-летняя американская певица обручилась с британским актером.

В западных СМИ появилась информация, что Тейлор Свифт помолвилась со своим возлюбленным – британским актером Джо Элвином, с которым она в отношениях более 5 лет. Свои отношения пара скрывает. Об этом сообщает издание Life & Style Magazine со ссылкой на собственные источники.

Тейлор Свифт / Associated Press

Джо Элвин / Associated Press

Слухи о их помолвке начали ходить еще в январе, когда Тейлор и Джо были в романтическом путешествии в Корноулле.

Пара эту информацию пока не комментировала.

К слову, Джо известен по ролям в фильмах "Фаворитка", "Две королевы" и "Последнее письмо от твоего любимого". А в этом году в прокат выйдет лента "Звезды в полдень" и сериал "Разговоры с друзьями", в котором снялся Элвин.

Джо Элвин / Associated Press

Джо также принимает участие в творчестве возлюбленной. Он выступил соавтором нескольких треков Тейлор из ее альбомов Folklore и Evermore.

Напомним, в личной жизни Тейлор было немало романов. Она встречалась с Томом Хиддлстоном, Кельвином Харрисом, Гарри Стайлсом, Джо Джонасом, Тейлором Лотнером, Джоном Майером и Джейком Джилленхолом.

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