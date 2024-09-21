Холистический подход, лазер и SMAS-технологии: топ-5 процедур в современной косметологии

В последние годы индустрия красоты в Украине стремительно развивается. Это связано с инновационными технологиями оборудования, стрессовым и нестабильным ритмом жизни людей, а также склонностью к здоровому образу жизни.

Елизавета Куртяк, основательница сети клиник MediSkin, рассказала об изменениях в бьюти-индустрии в Украине и трендах, которые следует ожидать в будущем.

Общие тенденции в Украине

Косметология, превент-эйджинг, лечение патологий кожи, пигментация или розацеа переходят в стадию, когда мы используем все более холистический подход. Пациенты начинают понимать, что лицо не отдельно от тела, а все процессы, которые мы можем наблюдать в зеркале, отражают состояние организма в целом. Следовательно, нужно работать со всем организмом. Эта тенденция очень активно проявляется в последний год. Во-первых, уже заметно, как в косметологических клиниках все больше появляются нутрицевтики, нутрициологи и диетологи. Также в течение последнего года заметно развитие лазерных фототехнологий и агрессивных процедур, имеющих быстрый результат. Это побуждает пациентов обращаться к аппаратной косметологии.

ТОП-5 процедур, на которые следует обратить внимание

Лазерное SWT IPL удаление сосудистых звездочек, лечение розацеа и покраснений кожи

Эта проблема действительно актуальна последние несколько лет и ежегодно ею страдают все больше мужчин и женщин, особенно на фоне стресса. Процедура SWT IPL работает эффективно, потому что есть качественные лазерные технологии, которые четко попадают в цель. Прекрасный результат можно увидеть даже за одну процедуру.

Лечение пигментации

Пигментация – это сложный дефект кожи, но уже разработаны протоколы, которые показали длительный и хороший результат. Лечение происходит в несколько этапов, взаимодополняющих друг друга.

Первый этап – это прекращение образования нового меланина. То, что мы видим на поверхности как пигментацию, есть лишь признаки, которые появляются впоследствии. Прежде всего, нужно лечить пигментацию прекращением выработки нового меланина и профилактировать появление неприятных признаков пигментации.

Следующий шаг – уборка сосудистой сетки лазерной терапией. Это позволяет врачам предотвратить дальнейшее прогрессирование пигментации и ее повторное появление.

Завершающий этап – прекращение образования меланина с помощью домашних средств, которые назначаются индивидуально в определенном комплексе и усиливают друг друга. После лазерной терапии и удаления сосудистой сеточки и части пигментации дополнительно используются технологии IPL для улучшения состояния кожи и устранения остаточных признаков.

SMAS-технологии

У украинок наиболее выражен C-деформационный тип старения. Это проявляется в опущении всех тканей, лицо имеет немного уставший вид. Эти проблемы решают с помощью безоперационного лифтинга и таких технологий, как фокусированный ультразвук или радиоволновые методики. Они используются для профилактики таких опусканий ткани и лечения уже имеющихся проблем. Эта процедура является одной из самых дорогих на рынке, но дает очень мощный результат. Поэтому, несмотря на стоимость, SMAS-технологии пользуются большой популярностью.

Антицеллюлитные процедуры

Эти технологии достигли высокого уровня за последние несколько лет. Целлюлит – проблема, которую не исправить только косметическими средствами, диетой или спортом. Ключом к успеху есть комплексный подход. Если речь идет именно о процедурах, хорошо справятся аппаратные технологии. Из-за эффективного результата спрос на эти процедуры растет все больше.

Поскольку целлюлит – это не только внешняя проблема, следует обратить внимание на весь организм, чтобы добиться успешных результатов. Поэтому косметологи предлагают пациентам лимфодренажные и бальнеологические процедуры, а также безазотную криосауну.

Перед началом лечения пациенты проходят биоимпедансометрию, а врачи определяют уровень жидкости в организме, жировой и мышечной ткани, чтобы понять, с чего начать. Часто до лечения целлюлита сначала вводятся лимфодренажные практики, чтобы вывести жидкость и убрать отеки. После такой подготовки можно переходить к тепловым методикам. Если стадия целлюлита достаточно серьезная, используются микроиголковые методики с подачей очень высокой температуры внутрь иглами.

Целлюлит обычно наблюдается только на определенных участках, поэтому радиоволновые методики имеют преимущество, поскольку их можно применять точечно в отличие от лимфодренажа, который всегда применяется целостно во все тело.

Физиопроцедуры

Процедуры, которые имеют незначительную интенсивность, но на постоянной основе, дают классный длительный результат. Наиболее популярной из них является Korean glow – процедура, содержащая физиоуход с микротоками, фотодинамической терапией и уход с различной восстановительной фармацевтикой. Процедура делает кожу гладкой и эластичной.

Какие процедуры будут в тренде

Однозначно продержится холистический подход и все больше оборотов будут набирать физиопроцедуры. Также к нам идут тенденции, о которых сейчас говорит весь мир и над чем работают учёные. Речь идет именно о микробиоме кожи. Есть факт, что молодость, здоровье и качество кожи зависят от состояния нашего кишечника. Это чувствуется уже сегодня, поэтому мы на собственном примере видим, как диагностика микробиому становится все больше. Даже, имея пигментацию, лечение высыпаний или розацеа, люди все больше будут обращаться к лечению этих патологий именно через восстановление микробиому. В первую очередь будет происходить замена определенных средств в домашнем уходе. К примеру, те средства, которые неблагоприятно воздействовали на микробиом будут исчезать с полочек.

Из-за последствий войны, таких как нарушение сна и здорового режима питания, популярность также получат все процедуры, связанные с дефектами кожи именно из-за стресса.

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