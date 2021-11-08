Холли Берри блеснула декольте в стильном красном пальто

55-летняя актриса Холли Берри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке.

Холли Берри надела вечерний наряд черного цвета с пикантным декольте, а сверху набросила контрастное красное пальто, которое было расстегнутым и отлично сочеталось с лаковыми высокими сапогами на каблуках.

На лице у Холли был насыщенный макияж, волосы были распущены и уложены легкими кудрями, на шее сверкало золотое украшение, а на пальце было кольцо. В Руках знаменитость держала телефон.

Холли Берри / Getty Images

Ранее Берри демонстрировала лук в другом пальто – в коричневом фактурном, сочетая его с широкими оригинальными джинсами, которые были украшены различными нашитыми камнями. В повседневной жизни звезда выглядит очень стильно.

Холли Берри / Getty Images

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