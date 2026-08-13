Холли Берри позировала в прозрачном вязаном платье накануне своего 60-летия

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

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Актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» — Холли Берри — накануне знаменательной даты отправилась в тропическое путешествие вместе со своим женихом, музыкантом Ваном Хантом.

Она поделилась в своем Instagram серией фотографий с отдыха. На снимках звезда позировала в эффектном черном вязаном платье с глубоким декольте и солнцезащитных очках на фоне тропической растительности.

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Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

«60, я иду…», — подписала публикацию Холли.

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Ранее Берри уже рассказывала, что собирается отметить юбилей в особенной поездке. «Кто же отправляется в очередное путешествие в честь дня рождения?! На этот раз — только я и мой мужчина!» — написала актриса, показав фотографию с чемоданом. До этого она вместе с Хантом отдыхала на Фиджи, где уже заранее отметила свое 60-летие. Однако, скорее всего, у нее запланировано еще одно празднование.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Берри признается, что совершенно не боится приближения 60-летия. Напротив, она отмечает, что сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо, а возраст считает всего лишь цифрой.

Ранее, напомним, Холли Берри в ярком наряде с принтом и кружевом попала в объективы папарацци.

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