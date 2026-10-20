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Холли Берри в элегантном брючном костюме приехала в суд, где ее хотят лишить опеки над сыном
Холли Берри и ее нынешний возлюбленный Ван Хант запечатлели папарацци около здания суда имени Стэнли Моска в Лос-Анджелесе.
Они прибыли на слушание по вопросу об опеке. В понедельник 13-летний сын Холли Берри и ее бывшего мужа Оливье Мартинеса дал показания, которые длились почти четыре часа. Слушание проходило в рамках рассмотрения ходатайства о выдаче судебного запрета, связанного с обвинениями в домашнем насилии.
Актриса, которую Мартинес обвинил в жестоком обращении с их сыном Масео, прибыла в Высший суд Лос-Анджелеса в сопровождении своих адвокатов и жениха, Вана Ханта.
Берри была одета в строгий брючный костюм графитового цвета, черную блузку и обута в черные остроносые туфли на каблуках. В руках Холли несла большую сумку, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.
Мартинес прибыл в суд вместе с сыном Масео и своими юристами.
Адвокат Оливье, Патрик Багдасерианс, в эксклюзивном комментарии для Page Six в понедельник заявил: «Оливье — замечательный, любящий отец. Он очень заботливый и желает своему сыну только самого лучшего».
Судья Шелли Кауфман начала слушание с того, что вызвала Масео для дачи показаний. Она распорядилась, чтобы все остальные покинули зал суда — это было сделано для того, чтобы показания подростка остались конфиденциальными. Масео давал показания в общей сложности почти четыре часа. Во время обеденного перерыва подросток выглядел спокойным и довольным, общаясь с отцом перед тем, как вернуться к даче показаний.
Во время заседания суда он не общался со своей матерью Холли Берри. Слушание еще не завершено и, возможно, продолжится во вторник.
Ранее Оливье Мартинес добился вынесения временного судебного запрета, ограничивающего контакты Холли Берри с сыном, поводом послужило его заявление о том, что 26 сентября она напала на их сына.