Холли Берри в элегантном брючном костюме приехала в суд, где ее хотят лишить опеки над сыном

Ван Хант и Холли Берри / © Getty Images

Реклама

Они прибыли на слушание по вопросу об опеке. В понедельник 13-летний сын Холли Берри и ее бывшего мужа Оливье Мартинеса дал показания, которые длились почти четыре часа. Слушание проходило в рамках рассмотрения ходатайства о выдаче судебного запрета, связанного с обвинениями в домашнем насилии.

Актриса, которую Мартинес обвинил в жестоком обращении с их сыном Масео, прибыла в Высший суд Лос-Анджелеса в сопровождении своих адвокатов и жениха, Вана Ханта.

Реклама

Ван Хант и Холли Берри / © Getty Images

Берри была одета в строгий брючный костюм графитового цвета, черную блузку и обута в черные остроносые туфли на каблуках. В руках Холли несла большую сумку, а на лице у нее были черные солнцезащитные очки.

Реклама

Мартинес прибыл в суд вместе с сыном Масео и своими юристами.

Адвокат Оливье, Патрик Багдасерианс, в эксклюзивном комментарии для Page Six в понедельник заявил: «Оливье — замечательный, любящий отец. Он очень заботливый и желает своему сыну только самого лучшего».

Судья Шелли Кауфман начала слушание с того, что вызвала Масео для дачи показаний. Она распорядилась, чтобы все остальные покинули зал суда — это было сделано для того, чтобы показания подростка остались конфиденциальными. Масео давал показания в общей сложности почти четыре часа. Во время обеденного перерыва подросток выглядел спокойным и довольным, общаясь с отцом перед тем, как вернуться к даче показаний.

Во время заседания суда он не общался со своей матерью Холли Берри. Слушание еще не завершено и, возможно, продолжится во вторник.

Реклама

Оливье Мартинес / © Getty Images

Ранее Оливье Мартинес добился вынесения временного судебного запрета, ограничивающего контакты Холли Берри с сыном, поводом послужило его заявление о том, что 26 сентября она напала на их сына.

Новости партнеров