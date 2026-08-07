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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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2295
Время на прочтение
1 мин

Холли Берри в компании возлюбленного отпраздновала 60-летие на неделю раньше

Западные звезды часто празднуют свои дни рождения заранее, и известная актриса не стала исключением.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Актриса, продюсер, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» — Холли Берри — поделилась в своем Instagram серией фото из отпуска на экзотических островах. Вместе с возлюбленным — музыкантом Ваном Хантом — она отдыхает на Фиджи, откуда делится красочными фото.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри и Ван Хант / © Instagram Холли Берри

Холли Берри и Ван Хант / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

На одном из фото был запечатлен торт, надпись на котором поздравляла актрису с 60-летием, как и вышивка на покрывале на кровати в номере отеля.

Торт для Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Торт для Холли Берри / © Instagram Холли Берри

/ © Instagram Холли Берри

© Instagram Холли Берри

Интересно, что день рождения Холли празднует только 14 августа. В западной культуре нет примет и суеверий о том, что преждевременное поздравление или праздник могут «украсть годы» или «принести несчастье», поэтому селебрити часто отмечают свои дни рождения заранее.

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри / © Instagram Холли Берри

Холли Берри и Ван Хант / © Instagram Холли Берри

Холли Берри и Ван Хант / © Instagram Холли Берри

Ранее, напомним, свой день рождения отметила на неделю раньше топ-модель Миранда Керр.

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