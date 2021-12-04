"Холостячка-2": что известно о победителе шоу — Андрее Задворном

Злата Огневич выбрала в финале проекта Андрея Задворного, которому призналась в любви. Интересные факты из жизни мужчины читайте в нашем материале.

3 декабря завершился второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка-2". В финале главная героиня – Злата Огневич – выбрала 32-летнего предпринимателя Андрея Задворного, которому ответила взаимностью и сказала "Да" на его предложение руки и сердца.

Андрей Задворный и Злата Огневич/Instagram

Что же известно о победителе шоу?

Биография

Андрей Задворный родился в Латвии. Его отец – военный, мать – музыкальный руководитель в детском саду. Его родители живут в Светловодске Кировоградской области, где мужчина бывает очень редко.

Окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Учился в университете имени Ярослава Мудрого в Харькове, по окончании которого переехал жить в Киев.

Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Личная жизнь

Андрей был женат. В этом браке родилась дочь Кира, которой сейчас 6 лет. С бывшей женой Задворный развелся, когда ребенку было полтора года. Они поняли, что совершенно разные, поэтому решили разойтись. Андрей с экс-супругой остались в хороших отношениях. Он часто видится с дочерью. Его бывшая жена вышла замуж во второй раз и ждет ребенка.

После развода у мужчины еще были серьезные отношения. Он встречался с девушкой два года, которая ему изменила и призналась в этом. Простить ей Андрей не смог. Они разошлись. Бывшая девушка присвоила себе совместный бизнес.

Работа

По профессии – Задворный юрист, но по специальности он не работает. У мужчины есть собственный бизнес по производству деревянных игрушек для детей от года до 10, на который его вдохновила дочь. Игрушки он продает в Украине и в ближайших странах, цель выйти на рынки Европы, США и Канады.

Бизнес Андрея начался с того, что он приобрел два станка и перешел работать в цех. В компании он занимается управлением.

Андрей Задворный/Instagram

Кстати, на первом свидании со Златой Андрей подарил ей деревянный дом ее мечты, который сделал сам.

Кроме того, Задворный пробует себя и в других направлениях бизнеса: пошив сумок, магазин одежды, инфобизнес, говорится под фото мужчины на официальной странице шоу "Холостячка" в Instagram.

Увлечения

Андрей обожает экстрим и разные активности. Он увлекается парапланеризмом, малой авиацией, дайвингом, баскетболом и тайским боксом. Любит путешествовать.

Напомним, на своей странице в Instagram Загородний показал фото с финальной церемонии и прокомментировал свою победу в проекте.

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