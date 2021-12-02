"Холостячка-2": кого выберет Злата Огневич в финале шоу

"Холостячка-2": кого выберет Злата Огневич в финале шоу

Голосуем за участника, который, на ваш взгляд, победит в проекте.

Уже завтра, 3 декабря, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Его главная героиня – Злата Огневич – сделает свой выбор. Поклонники проекта в предвкушении.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В финале за сердце певицы будут бороться трое мужчин – Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко. Кстати, Роман в прошлом выпуске неожиданно вернулся в шоу и автоматически попал в финал.

Дмитрий Шевченко/Instagram

Андрей Задворный/Instagram

Роман Свечкоренко/Instagram

Напомним, в прошлом - одиннадцатом - выпуске Злата попрощалась с Максимом Тарапатой. Это шокировало многих поклонников шоу, ведь Максима считали фаворитом. Но, как видим, сердцу не прикажешь. Огневич призналась, что не сможет Тарапате ответить взаимностью.

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