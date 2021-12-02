Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

"Холостячка-2": кого выберет Злата Огневич в финале шоу

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Холостячка-2": кого выберет Злата Огневич в финале шоу

Голосуем за участника, который, на ваш взгляд, победит в проекте.

Уже завтра, 3 декабря, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Его главная героиня – Злата Огневич – сделает свой выбор. Поклонники проекта в предвкушении.

Злата Огневич / © Instagram Златы Огневич
Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В финале за сердце певицы будут бороться трое мужчин – Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Роман Свечкоренко. Кстати, Роман в прошлом выпуске неожиданно вернулся в шоу и автоматически попал в финал.

Дмитрий Шевченко/Instagram / ©
Дмитрий Шевченко/Instagram
Андрей Задворный/Instagram / ©
Андрей Задворный/Instagram
Роман Свечкоренко/Instagram / ©
Роман Свечкоренко/Instagram
©

Напомним, в прошлом - одиннадцатом - выпуске Злата попрощалась с Максимом Тарапатой. Это шокировало многих поклонников шоу, ведь Максима считали фаворитом. Но, как видим, сердцу не прикажешь. Огневич призналась, что не сможет Тарапате ответить взаимностью.

Читайте также:

Следующая публикация