"Холостячка-2": кто покинет проект в новом выпуске

"Холостячка-2": кто покинет проект в новом выпуске

Голосуйте за мужчину, которого в новом выпуске, по вашему мнению, Злата Огневич отправит домой.

В эту пятницу, 15 октября, в эфир выйдет пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". За сердце главной героини — Златы Огневич, борется 10 мужчин. Вот эти участники:

Роман Васильев / Instagram Холостяк СТБ

Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ

Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ

Андрей Хветкевич / Instagram Холостяк СТБ

Винченцо Дулепа / Instagram Холостяк СТБ

Дмитрий Шевченко / Instagram Холостяк СТБ

Влад Ясько / Instagram Холостяк СТБ

Александр Борзенко / Instagram Холостяк СТБ

Олег Плахотнюк / Instagram Холостяк СТБ

Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Предлагаем вам проголосовать за того мужчину, который, по вашему мнению, оставит проект в пятом выпуске.

Instagram Холостяк СТБ

Напомним, смелая Огневич снялась в пикантной фотосессии, в которой она позировала без бюстгальтера. Снимки певица показала в соцсети.

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