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"Холостячка-2": кто покинет проект в новом выпуске

"Холостячка-2": кто покинет проект в новом выпуске

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Голосуйте за мужчину, которого в новом выпуске, по вашему мнению, Злата Огневич отправит домой.

В эту пятницу, 15 октября, в эфир выйдет пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". За сердце главной героини — Златы Огневич, борется 10 мужчин. Вот эти участники:

Роман Васильев / © Instagram Холостяк СТБ
Роман Васильев / Instagram Холостяк СТБ
Максим Тарапата / © Instagram Холостяк СТБ
Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ
Роман Свечкоренко / © Instagram Холостяк СТБ
Роман Свечкоренко / Instagram Холостяк СТБ
Андрей Хветкевич / © Instagram Холостяк СТБ
Андрей Хветкевич / Instagram Холостяк СТБ
Винченцо Дулепа / © Instagram Холостяк СТБ
Винченцо Дулепа / Instagram Холостяк СТБ
Дмитрий Шевченко / © Instagram Холостяк СТБ
Дмитрий Шевченко / Instagram Холостяк СТБ
Влад Ясько / © Instagram Холостяк СТБ
Влад Ясько / Instagram Холостяк СТБ
Александр Борзенко / © Instagram Холостяк СТБ
Александр Борзенко / Instagram Холостяк СТБ
Олег Плахотнюк / © Instagram Холостяк СТБ
Олег Плахотнюк / Instagram Холостяк СТБ
Андрей Задворный / © Instagram Холостяк СТБ
Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Предлагаем вам проголосовать за того мужчину, который, по вашему мнению, оставит проект в пятом выпуске.

© Instagram Холостяк СТБ
Instagram Холостяк СТБ

Напомним, смелая Огневич снялась в пикантной фотосессии, в которой она позировала без бюстгальтера. Снимки певица показала в соцсети.

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