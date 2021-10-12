"Холостячка-2": кто покинет проект в новом выпуске

Голосуйте за мужчину, которого в новом выпуске, по вашему мнению, Злата Огневич отправит домой.
В эту пятницу, 15 октября, в эфир выйдет пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". За сердце главной героини — Златы Огневич, борется 10 мужчин. Вот эти участники:
Предлагаем вам проголосовать за того мужчину, который, по вашему мнению, оставит проект в пятом выпуске.
Напомним, смелая Огневич снялась в пикантной фотосессии, в которой она позировала без бюстгальтера. Снимки певица показала в соцсети.
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