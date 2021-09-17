"Холостячка-2": Огневич в перламутровом мини, Мишина в платье с бахромой

Звездные красотки продемонстрировали эффектные луки на ток-шоу.

Накануне премьеры 2-го сезона шоу "Холостячка" его главная героиня Злата Огневич опубликовала фото, сделаное во время съемок первого выпуска шоу "Как выйти замуж". На нем также присутствовала главная героиня 1-го сезона "Холостячки" – Ксения Мишина. На нем девушки запечатлены вместе.

На эфир Злата надела кремовое блестящее мини-платье с высокой горловиной. Волосы ей накрутили в кудри и собрали в хвост на макушке. Нежный макияж дополнил аутфит звезды.

Злата Огневич и Ксения Мишина / Instagram Злати Огневич

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Ксения выбрала черное короткое платье с бахромой от плеч. Актрисе сделали гладкий "конский хвост" и макияж с акцентом на глазах.

"Главная романтическая премьера осени- 2-й сезон реалити #ХОЛОСТЯЧКА состоится 17 сентября в 19:00 на @stbua!

Мы с @misha.k.ua стали героинями 1-го выпуска ток-шоу #ЯкВийтиЗаміж, после которого выйдет эксклюзивный сюжет про мою первую вечеринкус горячими подробностями и участниками проекта - прекрасными мужчинами!" – написала под фото Огневич.

К слову, сейчас в эфире СТБ идет премьера шоу "Холостячка-2".

Эффектные образы Ксении Мишиной (20 фото)

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