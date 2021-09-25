"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Сразу два учасника оставили проект.

Состоялся второй выпуск романтического шоу "Холостячка-2". Из 16 мужчин в проекте осталось 14.

Сначала шоу оставил по собственному желанию детский тренер по плаванию Игорь. Он признался, что пришел на шоу познакомиться со Златой, и предложил ей встретиться после проекта, на что Огневич ответила отказом. Ведь мужчина занял чье место на шоу и решил уйти из него спустя неделя от начала.

Игорь / Instagram Холостяк СТБ

А во время церемонии роз Злата отправила домой владельца IT-компании Евгения.

Евгений / Instagram Холостяк СТБ

Бороться за сердце главной героини продолжит 14 участников:

Instagram Холостяк СТБ

Напомним, на церемонии роз Злата появилась в стильном образе. Она сочетала черные велосипедки с черным удлиненным жакетом, украшенным крупными красными розами с блестящими стразами. Талию певица подчеркнула черным поясом.

Злата Огневич/Служебные видео

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