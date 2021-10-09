"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Шоу оставило сразу два участника.

Состоялся четвертый выпуск романтического шоу "Холостячка-2".

Во время свидания главная героиня проекта — Злата Огневич, попрощалась с владельцем IT-компании Богданом.

Богдан / Instagram Холостяк СТБ

А во время церемонии роз певица отправила домой теннисиста из Болгарии — Васко.

Васко / Instagram Холостяк СТБ

В проекте осталось 10 человек, которые продолжают бороться за сердце Огневич.

Instagram Холостяк СТБ

Напомним, во время 4-го выпуска Злата Огневич страстно и раскованно станцевала на сцене перед мужчинами. Одета она была в сексуальный полупрозрачный комбинезон с бахромой, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Читайте также:

В желтой мини-платье с откровенным декольте: Злата Огневич в ярком луке сходила на свидание

"Очень ушибла ногу": "Холостячка" Злата Огневич во время свидания упала с мотоцикла

В красном платье с сексуальным декольте: романтический образ "Холостячки" Златы Огневич на церемонии роз

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку