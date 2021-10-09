"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Шоу оставило сразу два участника.
Состоялся четвертый выпуск романтического шоу "Холостячка-2".
Во время свидания главная героиня проекта — Злата Огневич, попрощалась с владельцем IT-компании Богданом.
А во время церемонии роз певица отправила домой теннисиста из Болгарии — Васко.
В проекте осталось 10 человек, которые продолжают бороться за сердце Огневич.
Напомним, во время 4-го выпуска Злата Огневич страстно и раскованно станцевала на сцене перед мужчинами. Одета она была в сексуальный полупрозрачный комбинезон с бахромой, который идеально подчеркнул ее сексуальную фигуру.
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