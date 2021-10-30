"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Проект покинул один участник.

Состоялся седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня Злата Огневич во время церемонии роз отправила домой стоматолога Романа Васильева.

"Я уже говорила, что ты слишком стараешься быть идеальным, но на нашем свидании я поняла, что ты ожидаешь этого и от других. Я совсем неидеальная и никогда такой не буду. Поэтому, прости меня, у меня нет для тебя розы. Ты сегодня едешь домой", - сказала Роману Злата.

"Я тебе очень благодарен за все то, что мы с тобой пережили. И желаю встретить свою любовь на этом проекте", - сказал Роман.

За кадром Васильев сказал, что он сделал все, что смог.

"Я старался для нее сделать классное свидание, говорил о своих чувствах. И, если этого не было достаточно, значит это просто не ее и так должно было быть. Но я действительно расстроился, потому, что я испытываю к ней симпатию. Именно поэтому я иногда веду себя, как ей кажется, идеально, но по сути - это проявление моих эмоций и чувств таким образом", - признался Роман в комментарии журналисту.

Бороться за сердце Огневич продолжит 5 участников:

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