"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Главная героиня проекта удивила своим решением.

Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня Злата Огневич решила оставить в проекте всех мужчин.

Злата Огневич с мужчинами на церемонии роз

Сначала артистка дала бутоньерки трем мужчинам — Максиму Тарапате, Андрею Задворному и Андрею Хветкевичу.

Затем Злата позвала Дмитрия Шевченко. Все подумали, что певица отправит его домой, но она позвала его на разговор, чтобы обсудить недоразумение, которое произошло у них во время свидания во Львове. Злата и Дмитрий все выяснили и она вручила ему бтоньерку.

"Я не могу из-за этого случая перечеркнуть одним махом все, что было между нами. Я хочу, чтобы ты мне всегда говорил то, что тебя беспокоит. Хочу дальше тебя узнавать. И на следующей неделе я хочу познакомиться с твоей семьей", — сказала Огневич мужчине.

А вне кадра Огневич сказала: "Я не могу его так просто отпустить. Потому что я чувствую, как зарождаются большие искренние чувства, и мне очень сложно Диме сказать "Прощай"".

Когда Шевченко вышел с розой, мужчины очень удивились.

"Дима получил розу, жаль конечно. Значит, борьба продолжается", — сказал Задворный.

В следующем выпуске мужчины познакомят Злату со своими близкими.

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