"Холостячка-2": с кем из мужчин попрощалась Злата Огневич

Главная героиня проекта удивила своим решением.
Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Главная героиня Злата Огневич решила оставить в проекте всех мужчин.
Сначала артистка дала бутоньерки трем мужчинам — Максиму Тарапате, Андрею Задворному и Андрею Хветкевичу.
Затем Злата позвала Дмитрия Шевченко. Все подумали, что певица отправит его домой, но она позвала его на разговор, чтобы обсудить недоразумение, которое произошло у них во время свидания во Львове. Злата и Дмитрий все выяснили и она вручила ему бтоньерку.
"Я не могу из-за этого случая перечеркнуть одним махом все, что было между нами. Я хочу, чтобы ты мне всегда говорил то, что тебя беспокоит. Хочу дальше тебя узнавать. И на следующей неделе я хочу познакомиться с твоей семьей", — сказала Огневич мужчине.
А вне кадра Огневич сказала: "Я не могу его так просто отпустить. Потому что я чувствую, как зарождаются большие искренние чувства, и мне очень сложно Диме сказать "Прощай"".
Когда Шевченко вышел с розой, мужчины очень удивились.
"Дима получил розу, жаль конечно. Значит, борьба продолжается", — сказал Задворный.
В следующем выпуске мужчины познакомят Злату со своими близкими.
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