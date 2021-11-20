"Холостячка-2": с кем из мужчин простилась Злата Огневич

Проект покинул еще один участник.

Состоялся десятый выпуск романтического реалитишоу "Холостячка-2". Главная героиня Злата Огневич во время церемонии роз отпустила домой Андрея Хветкевича.

Андрей Хветкевич / Instagram Холостяк СТБ

"Знакомство с твоими родными было невероятным, эмоциональным и очень трогательным. У тебя невероятно прекрасная мама. Она попросила не делать тебе больно. Я понимаю, что, чем дальше, тем глубже и сильнее чувства, на которые я не смогу ответить взаимностью. У меня нет для тебя розы. Прости", - сказала Злата сказала Хвиткевичу.

"Я желаю найти тебе счастья", - пожелал он певице.

"Чувства возникли и намного больше и глубже, чем я ожидал. Я с этим ничего не могу сделать.

Грустно уходить. Конечно не хочется уходить. Но я не жалею ни на минутку о том, что я здесь был. Я открывался, я влюблялся и это классные ощущения. Я тоже обрету свое счастье, просто не здесь. Все будет супер", - сказал вне кадра Андрей. На его глазах появились слезы", - сказал за кадром Андрей. На его глазах появились слезы.

В проекте бороться за сердце Златы осталось три участника.

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