"Холостячка-2": стало известно, кто оставил проект

Злата Огневич попрощалась с руководителем патрульной полиции города Кременчуга.

Состоялся пятый выпуск романтического реалити "Холостячка-2". Шоу оставил один участник.

Главная героиня проекта — певица Злата Огневич — отправила домой 29-летнего руководителя патрульной полиции города Кременчуга — Александра Борзенко, который называет себя "плюшевым терминатором".

Александр Борзенко / Instagram Холостяк СТБ

У мужчины очень важная и стрессовая работа, которой он посвящает значительную часть своей жизни. Он поставил организаторам проекта ультиматум: или они ему выдают телефон (чтобы он мог решать рабочие вопросы во время шоу), либо он покидает шоу. Поэтому именно через это артистка с ним попрощалась.

"Я вижу твою страсть к работе. И я никогда не попросила бы тебя пожертвовать ею ради меня. Поэтому я тебя отпускаю", — сказала Злата Александру.

В комментарии для шоу артистка рассказала, что у них все очень красиво развивалось.

"У меня с Сашей было больше всего свиданий, прекрасного общения. Случилось то, чего я боялась. Я увидела изменения, Саша переменился в лице, я почувствовала холод и поняла, что я скучаю по тому Саше, который был до конфликта: мягкому, нежному, заботливому и чуткому", — призналась звезда.

Борзенко, в свою очередь, так прокомментировал свой выход из проекта: "Я почувствовал разочарование. Очень жаль, что все так получилось".

Кстати, именно с Сашей у Златы было свидание в этом выпуске на острове Кипр, где они прекрасно провели вместе время.

Злата Огневич и Александр Борзенко/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

В проекте остались бороться за сердце Огневич 9 участников:

Напомним, в нынешнем выпуске "Холостячка-2" состоялся первый официальный поцелуй Огневич с одним из участников проекта. Счастливчиком стал Дмитрий Шевченко из Львова.

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