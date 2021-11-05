"Холостячка-2": стало известно, кто покинул проект

Злата Огневич попрощалась еще с одним мужчиной.

Состоялся восьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2". Проект покинул один участник.

Главная героиня шоу – певица Злата Огневич – попрощалась с Олегом Плахотнюк из Хмельницкого.

"В последние дни ты активно проявлялся как мужчина. И, знаешь, я поняла, что не готова быть твоей женщиной", — сказала Злата Олегу.

"Почему?" – спросил он.

"Я так чувствую. И искренне тебе говорю об этом. Извини! У меня нет для тебя розы", — добавила артистка.

"Я понимаю, его нужно отпустить. Мне не хочется ему делать больно и вовлекать в отношения, в которых от меня не будет отдачи", — сказала певица вне кадра.

"Обидно, потому что чувства зарождались. Я чувствовал, что человек становится мне ближе и ближе. Хотелось продолжения, большой близости. Я сейчас просто опустошен", — сказал Плахотнюк после церемонии роз.

В проекте осталось бороться за сердце Златы четверо участников.

Напомним, в нынешнем выпуске "Холостячка-2" Огневич сходила на свидание с Андреем Задворным, который ее нежно обмазал грязями на водоеме-лимане.

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