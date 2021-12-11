"Холостячка-2": во время пост-шоу избранник Златы Огневич неожиданно покинул студию

Победитель проекта Андрей Задворный шокировал всех своим поведением.

Состоялось пост-шоу "Жизнь после проекта", во время которого стало известно о судьбе отношений главной героини проекта "Холостячка" Златы Огневич и ее избранника Андрея Задворного. Оказалось, что они не вместе. Андрей понял, что чувств к Злате у него прошли, и он ее бросил спустя полтора месяца после завершения проекта.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Скрин видео

На пост-шоу разбирали отношения Златы Огневич и ее избранника Андрея Задворного. Когда гости студии смотрели эпизоды из шоу с их комментариями, то Андрей неожиданно для всех встал и покинул студию.

Перед этим психолог проекта сказал: "Не могут без причины закончиться чувства, кроме одного случая. Шерон Стоун как-то сказала: "Что, если женщины имитируют оргазм, то мужчины имитируют даже отношения". Это как раз тот случай, когда участник имитировал отношения. В принципе этих отношений никогда и не было".

На это Задворный резко отреагировал.

"Моя ответственность лично перед Златой, которую я на себя взял, это моя ответственность и я за нее отвечаю. В целом я думаю, что дальше вы вполне справитесь без меня. Если можно, я вас покину. Спасибо. До свидания!" – сказал Андрей и ушел.

Все в студии были в недоумении. Никто не понимал, почему Задворный так поступил.

Григорий Решетник побежал за Андреем. Ведущий догнал мужчину на улице и объяснил ему, что нельзя так убегать от своих проблем, что нужно объяснить свою точку зрения.

Задворный решил вернуться и извиниться перед Огневич.

"Я решил вернуться, потому что прекрасно понимаю, как тебе. Как тебе все это вывозить, я не знаю. Мне не легко сейчас, и мне было нелегко тогда. Я не хотел делать тебе больно, не хотел разбивать твое сердце, но я это сделал, да. Я абсолютно не горжусь этим. Я редко говорю о каких-то событиях в своей жизни в прошлом, но, возможно, я бы что-то сделал по-другому. Я не знаю, как правильно разбить сердце, чтобы это было не больно, я не умею, меня этому не учили. Поэтому я тогда пришел к тебе и сказал, то что сказал. Я не стал тянуть. Мне больно от того, что тебе больно, веришь ты в это или нет. Прости меня, пожалуйста! Прости!" - сказал Андрей со слезами на глазах.

Скрин видео

Певица ему ответила, что пока она не может его простить. Нужно время.

Скрин видео

"Сейчас моя рана очень свежа, но я понимаю, что, когда-то мне нужно будет тебя простить. Я не хочу, чтобы этот яд по мне разливался. Я буду над этим работать. Я хочу, чтобы было искренне то, что я тебя прощаю - не на камеру сейчас, не для тебя, чтобы потешить твое эго. Сейчас я не готова. Спасибо, что вернулся. Для меня это очень важно", - сказала Злата.

Злата Огневич/Скрин видео

Напомним, во время пост-шоу Огневич рассказала, как она отреагировала на то, что Задворный признался, что не любит ее.

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