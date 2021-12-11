"Холостячка-2": Злата Огневич и Андрей Задворный рассказали о судьбе своих отношений после проекта

"Холостячка-2": Злата Огневич и Андрей Задворный рассказали о судьбе своих отношений после проекта

Певица со своим избранником признались, вместе ли они после завершения реалити-шоу.

В пост-шоу "Жизнь после проекта" стало известно о судьбе отношений главной героини проекта "Холостячка" Златы Огневич и ее избранника Андрея Задворного.

Они рассказали, что сразу же после финала, когда выключили камеры, они прекрасно провели целый день вместе в Тунисе: гуляли, купались, фотографировались с верблюдами.

По возвращению в Киев Андрей приходил к Злате. Они встречались. Старались гулять в местах, где их не узнают. Пара выезжала гулять загород. Они максимально маскировались. Им даже удалось сходить вместе в кино и остаться неузнаваемыми.

Злата баловала Андрея вкусными и здоровыми завтраками. А Задворный всегда дарил ей цветы.

"Мы были так счастливы, что мы забывали делать фотографии, видео", - сказала Огневич.

Ведущий шоу Григорий Решетник спросил: "Почему были?" На что Задворный ответил, что они не вместе. Андрей бросил Злату через полтора месяца после завершения проекта.

Злата Огневич/Скрин видео

"Это было мое решение. Мы были счастливы. Я был счастлив короткий достаточно промежуток времени – чуть больше месяца. Потом в какой-то момент я ощутил, что, когда я ухожу, у меня нет тяги вернуться, нет желания перезвонить. Когда Злата писала слова любви, я в какой-то момент понял, что мой ответ - это будет что-то неискренне. Я бы хотел это объяснить, но у меня нет объяснений. Это решение исходило из моих эмоций. Я перестал ощущать то, что я ощущал раньше", - рассказал Задворный.

Злата Огневич и Андрей Задворный/Скрин видео

Он признался, что раньше он был влюблен в Злату. На вопрос, почему влюбленность прошла, он не смог ответить.

"Когда я начал ловить себя на этом ощущении, мне чувствовал себя очень странно. Потому что на самом деле все, что происходило между нами, особенно сразу после финала, когда мы вернулись в Киев, я чувствовал себя счастливым, я чувствовал себя наполненным, я откладывал все дела и бежал к Злате, мне хотелось проводить много времени вместе. Мы могли просто часами валяться в кровати, обсуждать все, что угодно. А потом это в какой-то момент просто исчезло", - признался он.

Претензий у Андрея к Злате не было. От певицы он получил очень много заботы.

Когда Андрей это говорил в студии во время пост-шоу, на глазах у Огневич появились слезы.

Злата Огневич/Скрин видео

Сейчас Задворный занимается с психотерапевтом. Но он так и не нашел ответ на вопрос, почему так произошло с его чувствами.

"Я взял неделю, чтобы поехать повариться у себя в голове, подумать, что может произойти. Мы были на связи, я ничего Злате не говорил про свои ощущения", - сказал победитель проекта.

Злата Огневич/Скрин видео

За эту неделю его ощущения не поменялись.

"У меня были чувства, а теперь их нет. Я не понимаю почему. Чувства опустошения", - подытожил Андрей.

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