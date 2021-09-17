"Холостячка-2": Злата Огневич надела на премьеру шоу мини-платье с сексуальным декольте

Певица подчеркнула красивую фигуру и стройные ноги бежевым экстравагантным платьем.

Просто сейчас идет премьера второго сезона романтического шоу "Холостячка" на СТБ. Его главной героиней является украинская певица Злата Огневич.

В первом выпуске проекта Злата знакомится с мужчинами, из которых на церемонии роз выберет 20 и именно они будут бороться за сердце красавицы.

Для первого выпуска Огневич выбрала эффектный образ. На ней было светлое мини-платье с золотистой вышивкой, сексуальным декольте и волнистым подолом. На талии был серебряный ремешок.

Злата Огневич/Служебные видео

Злата Огневич/Служебные видео

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру звезды и ее красивые ноги.

Злата Огневич/Служебные видео

Образ Злата дополнила белым длинным кейпом и босоножками на шпильках в тон.

Злата Огневич/Служебные видео

Волосы ей уложили в аккуратные локоны и сделали макияж с акцентом на глазах.

Злата Огневич/Служебные видео

Напомним, ранее Злата опубликовала фотографию с главной героиней 1-го сезона "Холостячки" - Ксенией Мишиной. Звездные красавицы приняли участие в съемках первого выпуска ток-шоу "Как выйти замуж". Там они появились в эффектных мини-платьях.

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