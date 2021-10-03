"Холостячка-2": Злата Огневич продемонстрировала ефектный образ в платье с пикантным декольте и разрезом

Артистка показала фото своего аутфита с церемонии роз.

В минувшую пятницу состоялся третий выпуск романтического шоу "Холостячка". Его главная героиня — Злата Огневич, опубликовала в Instagram снимки своего аутфита с церемонии роз.

Певица предстала в красном платье миди с бархатным верхом и пикантным декольте, расшитым камнями. Бретельки наряда также были украшены камнями, а талию украшал пояс с брошью с камнями.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Атласная юбка имела разрез, который позволил ей продемонстрировать стрйоные ноги.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Свой образ Злата дополнила мерцающими босоножками на шпильке.

Прическа с локонами, нежный макияж и элегантная серьга в ухе в виде сердца с бахромой из камней завершили ее лук.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В подписи Огневич прокомментировала прошедшую церемонию роз.

"Еще ближе узнаю участников, еще сильнее бьется сердечко при виде тех, кто мне очень нравится…. Мы в самом начале нашей истории любви и я не хочу торопить события. Буду прислушиваться к голосу сердца, оно всегда знает – кто и когда", - написала певица.

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