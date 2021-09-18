"Холостячка-2": Злата Огневич прокомментировала премьеру романтического реалити-шоу

Певица показала фото со старта съемок проекта.

Состоялась премьера второго сезона романтического шоу "Холостячка", главной героиней которого есть Злата Огневич. Певица опубликовала в Instagram снимки, сделанные на старте съемок проекта.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В подписи артистка поделиолась впечатлениями.

"Я очень счастлива и благодарна за прекрасный шанс найти любовь! Мы начинаем самый горячий и романтический проект страны "Холостячка-2". Буду смотреть вместе с Вами и сердечко мое, ох, как бьется от волнения и предвкушения этих безудержных эмоций!!!" – написала Злата.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

В первом выпуске Огневич продемонстрировала эффектный образ.На ней было светлое мини-платье с золотистой вышивкой, сексуальным декольте и волнистым подолом. На талии был серебряный ремешок.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Образ Злата дополнила белым длинным кейпом и босоножками на шпильках в тон. Прическа с локонами и красивый макияж гармонично дополнили аутфит звезды.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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