"Холостячка" Злата Огневич и Максим Тарапата: что происходит между ними после проекта

Злата и Максим откровенно признались, какие между ними сейчас отношения.
В пост-шоу "Жизнь после проекта" главная героиня реалити-шоу Злата Огневич рассказала, что после расставания с Андреем Задворным она возобновила общение с Максимом Тарапатой, который для многих был фаворитом.
Мужчина поддерживает ее в сложный период жизни - она болезненно переживает разрыв с Задворным.
Максим с певицей виделись уже несколько раз. Они гуляли (кстати, в Сеть попали видео, как их видели вместе в Киеве), переписывались, созванивались и много говорили. Тарапата даже знаки внимания делал Злате – присылал ей цветы.
Макс и Злата утверждают, что между ними только дружба. Хотя Тарапата признался, что у него остались чувства к артистке.
"Когда я узнал, что Злата и Андрей расстались, я понимаю, что во мне что-то осталось. Но отношения нужно выстраивать совместно. И это была просто человеческая поддержка…
У меня чувства есть. И я очень рад, что у нас сейчас такие отношения, когда нужно друг друга поддерживать, друг другу доверять. И на данном этапе - это лучшее, что мы можем дать друг другу, и это самое важное и ценное, что есть сейчас", - сказал Тарапата в студии пост-шоу.
Ведущий шоу Григорий Решетник спросил у них о планах. Тарапата ответил, что в планах поддерживать друг друга, а дальше жизнь покажет.
"Максим, я ценю то, что в момент моего самого глубокого, самого горького падения ты подставил плечо, и ты вытягивал меня из этой эмоции, из этой ситуации. И ты оказал мне огромнейшую поддержку. Я тоже всегда приду тебе на помощь", - сказала Огневич.
Злата уверена, что судьба ее ведет к чему-то светлому.
"Я верю в то, что эти двери закрылись передо мной, но только для того, чтобы передо мной открылись следующие двери. Даже после всей этой боли я верю только в лучшее. Есть настоящая, есть искренняя любовь", - отметила артистка.
А Тарапата добавил, что люди не приходят просто так в жизнь друг друга.
"И настоящая любовь не уходит, она трансформируется. И сейчас она трансформируется в дружбу, которую мы, надеюсь, пронесем. А дальше, как жизнь покажет", - подытожил Макс.
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