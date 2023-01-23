"Холостяк-12" Алекс Топольский признался, свободно ли его сердце

Бизнесмен рассказал, в отношениях ли он сейчас.

В эфире пост-шоу "Жизнь после проекта" стало известно, что главный герой реалити-шоу "Холостяк-12" – бизнесмен Алекс Топольский – и победительница проекта – фотомодель Екатерина Лозовицкая – разошлись. Их история любви после проекта длилась недолго.

Во время пост-шоу его ведущий Григорий Решетник спросил у Алекса, свободно ли сейчас его сердце. Топольский ответил, что да, сейчас у него никого нет.

"Свободно", — сказал с улыбкой бизнесмен.

Напомним, финалистка "Холостяка-12" Александра Мудрая в пост-шоу призналась, что после проекта Топольский пытался возобновить с ней общение.

Читайте также: