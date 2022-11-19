"Холостяк-12": как прошел первый страстный поцелуй на проекте (фото)

В эфире показали четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Он был интересен тем, что во время него состоялся первый поцелуй на проекте.

А произошел он во время индивидуального свидания главного героя Алекса Топольского с 29-летней владелицей ИТ-компании – Сашей – в караоке.

Сначала они пели сидя. Алекс и Саша смущались и одновременно им было весело, ведь голоса у них звучали довольно забавно. А потом они начали петь, танцуя.

Алекс и Саша начали смотреть друг другу в глаза, градус атмосферы повышался, между ними возникла искра, и они слились в страстном поцелуе.

На своей странице в Instagram Топольский опубликовал видео с их свидания. Видео можно посмотреть здесь. В посте он прокомментировал поцелуй, который был для него очень волнующим.

Алекс признался, что Саша ему понравилась своей женственностью и нежностью.

"Первый поцелуй на шоу. Как это было?

Уверен, что для многих зрителей первый поцелуй был долгожданным моментом. Не скрою — для меня тоже. Атмосфера однозначно подходила. Мы открылись друг другу, не постеснялись быть уязвимыми – это создало близость. Петь я никогда особенно не любил.

Ко всему прочему мне нравилась женственность и нежность Саши. Благодаря искренности разговора мы оба почувствовали импульс и поддались ему.

Вообще для меня ожидание первого поцелуя – волнующий момент любого романтического приключения. Мне кажется, что поцелуй – это самый простой и быстрый способ "прочитать" всю информацию о партнере.

Есть люди, которые или стыдятся демонстрировать свои чувства на публику, или считают это чем-то неприличным. Я убежден, что показывать свои чувства к другому человеку – это здорово. Живем только один раз, нет смысла не делать то, что чувствуешь и действительно хочется. Жить нужно так, чтобы не было сожаления о несделанном в будущем.

Поцелуй на первом свидании для меня не то что нормально, а огромная часть первого свидания. Если возникает контакт между людьми – то зачем держать это в себе, если можно проявить свои чувства с помощью поцелуя", – написал Топольский.

Алекс также посоветовал всем ребятам не ждать и целовать девушку тогда, когда приспичило.

"Возник коннект с девушкой, иди "ва банк" и инициируй поцелуй, а вдруг не ответила взаимностью — ничего страшного. Зато вы показали, что вы чувствуете, и что вы не просто друг, не напарник, а вы видите себя как потенциального партнера в отношениях.

Целуйтесь чаще – это поднимает настроение, укрепляет отношения и иммунитет", – добавил Алекс.

Напомним, в четвертом выпуске Топольский попрощался с двумя участницами.

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