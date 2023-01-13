"Холостяк-12": кого выберет в финале Алекс Топольский

Голосуем за участницу, которая, по вашему мнению, победит в проекте.

Уже сегодня, 13 января, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Его главный герой – Алекс Топольский – сделает свой выбор. Поклонники проекта в невероятном предчувствии.

В финале за сердце холостяка будут бороться две красавици – Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая.

Девушки – совершенно разные, но они обе нравятся Алексу. И уже сегодня вечером мы узнаем, кто же из участниц больше "зацепил" мужчину и пленил его сердце.

Напомним, участница "Холостяка-12" Марина Голд показала в Instagram, как она выглядела до похудения и после. Девушка также рассказала, что ей помогло похудеть.

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