"Холостяк-12": кого выберет в финале Алекс Топольский

Голосуем за участницу, которая, по вашему мнению, победит в проекте.
Уже сегодня, 13 января, состоится финал романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Его главный герой – Алекс Топольский – сделает свой выбор. Поклонники проекта в невероятном предчувствии.
В финале за сердце холостяка будут бороться две красавици – Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая.
Девушки – совершенно разные, но они обе нравятся Алексу. И уже сегодня вечером мы узнаем, кто же из участниц больше "зацепил" мужчину и пленил его сердце.
Напомним, участница "Холостяка-12" Марина Голд показала в Instagram, как она выглядела до похудения и после. Девушка также рассказала, что ей помогло похудеть.
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