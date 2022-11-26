"Холостяк-12": проект оставило две участницы

Состоялся пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Во время него главный герой Алекс Топольский продолжил лучше узнавать девушек.

На групповом свидании Алекс решил попрощаться с одной из участниц. Он отправил домой директора банкетной службы – 27-летнюю Юлю.

Мужчина аргументировал свой выбор тем, что у Юлии не прибавилось уверенности в себе, и он не видит с ней общего будущего.

А во время церемонии роз шоу покинула 28-летняя визажист Роксолана.

Топольский сказал ей, что пришел на проект за настоящими эмоциями и отношениями, а Рокси, по его мнению, незаинтересована в нем.

В проекте бороться за сердце главного героя осталось 8 участниц.

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