"Холостяк-12": с кем из девушек попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться с двумя девушками.

Первой он отправил домой 24-летнюю организаторку детских праздников, живущую в Нью-Йорке, Олю. Об этом мужчина сказал Оле во время личного общения (во время группового свидания).

А на церемонии роз Топольский попрощался с 20-летней медсестрой Аминой.

В проекте бороться за сердце Алекса осталось десять участниц.

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