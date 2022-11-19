Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Холостяк-12": с кем из девушек попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
934
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Холостяк-12": с кем из девушек попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Алекс Топольский/Instagram

Бизнесмен Алекс Топольский отправил домой двух девушек.

Состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться с двумя девушками.

Первой он отправил домой 24-летнюю организаторку детских праздников, живущую в Нью-Йорке, Олю. Об этом мужчина сказал Оле во время личного общения (во время группового свидания).

А на церемонии роз Топольский попрощался с 20-летней медсестрой Аминой.

В проекте бороться за сердце Алекса осталось десять участниц.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
934
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация