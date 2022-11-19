"Холостяк-12": с кем из девушек попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Бизнесмен Алекс Топольский отправил домой двух девушек.
Состоялся четвертый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". Главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться с двумя девушками.
Первой он отправил домой 24-летнюю организаторку детских праздников, живущую в Нью-Йорке, Олю. Об этом мужчина сказал Оле во время личного общения (во время группового свидания).
А на церемонии роз Топольский попрощался с 20-летней медсестрой Аминой.
В проекте бороться за сердце Алекса осталось десять участниц.
Читайте также: