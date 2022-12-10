"Холостяк-12": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

В эфире канала СТБ показали седьмой выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

Неделя была очень насыщенная. Прежде, чем принять решение, кто покинет проект, Алекс решил поговорить с участницами, к которым у него было больше вопросов после того, как он услышал аудио отзывы каждой девушки друг о друге.

Также перед церемонией роз мужчина послушал видеообращение всех участниц. И одна из девушек его шокировала.

В своем видеообращении 27-летняя крупье Лиза попросила Топольского ее отпустить, ведь после их свидания она поняла, что мужчина ее не понимает и у них разные взгляды на жизнь. Алекс был удивлен, что Лиза так легко и быстро от всего отказывается, и он понял, что у нее нет к нему чувств. Он отпустил Лизу домой.

Во время церемонии роз Топольский вручил красные розы 7 девушкам, которые продолжают бороться за его сердце.

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