"Холостяк-12": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны. Главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться еще с одной участницей, хотя с каждой неделей делать это ему все труднее.

Он отправил домой 37-летнюю актрису Викторию Варлей.

Топольский сказал ей, что каждое их свидание заканчивается выяснением отношений, а не романтикой. Поєтому он решил ее отпустить.

"Жаль, но это не мой мужчина", — призналась Вика в автомобиле, когда покинула проект.

Виктория Варлей/Instagram

Сражаться за сердце главного героя в проекте осталось 5 участниц.

Читайте также: