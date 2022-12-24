"Холостяк-12": с кем из участниц попрощался главный герой шоу Алекс Топольский

Холостяк отправил домой еще одну девушку.
Состоялся девятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны. Главный герой проекта – Алекс Топольский – решил попрощаться еще с одной участницей, хотя с каждой неделей делать это ему все труднее.
Он отправил домой 37-летнюю актрису Викторию Варлей.
Топольский сказал ей, что каждое их свидание заканчивается выяснением отношений, а не романтикой. Поєтому он решил ее отпустить.
"Жаль, но это не мой мужчина", — призналась Вика в автомобиле, когда покинула проект.
Сражаться за сердце главного героя в проекте осталось 5 участниц.
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