"Холостяк-12": стало известно имя победительницы шоу

В эфире показали финал 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта – бизнесмен Алекс Топольский – выбрал девушку, которая пленила его сердце. Ею стала фотомодель Екатерина Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Топольский признался ей в любви, надел на палец кольцо с бриллиантом и они слились в нежном поцелуе.

Напомним, эксучастница "Холостяка-12" Марина Голд показала фолловерам в Instagram, как она выглядела до похудения и после. Девушка также рассказала, что ей помогло сбросить лишний вес.

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