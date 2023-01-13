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"Холостяк-12": стало известно имя победительницы шоу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4260
Время на прочтение
1 мин
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"Холостяк-12": стало известно имя победительницы шоу

Главный герой проекта сделал свой выбор.

В эфире показали финал 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой проекта – бизнесмен Алекс Топольский – выбрал девушку, которая пленила его сердце. Ею стала фотомодель Екатерина Лозовицкая.

Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram
Екатерина Лозовицкая/Instagram / ©
Екатерина Лозовицкая/Instagram

Топольский признался ей в любви, надел на палец кольцо с бриллиантом и они слились в нежном поцелуе.

Напомним, эксучастница "Холостяка-12" Марина Голд показала фолловерам в Instagram, как она выглядела до похудения и после. Девушка также рассказала, что ей помогло сбросить лишний вес.

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Дата публикации
Просмотры
4260
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