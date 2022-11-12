"Холостяк-12": стало известно, кто из участниц покинул проект

Алекс Топольский попрощался с одной девушкой.
Состоялся третий выпуск романтического реалити шоу "Холостяк-12". Шоу покинула одна участница.
Главный герой проекта – бизнесмен Алекс Топольский – попрощался с игроком сборной Украины по волейболу – 24-летней Людмилой.
В проекте осталось бороться за сердце холостяка 12 участниц.
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