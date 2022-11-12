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"Холостяк-12": стало известно, кто из участниц покинул проект

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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"Холостяк-12": стало известно, кто из участниц покинул проект

Алекс Топольский попрощался с одной девушкой.

Состоялся третий выпуск романтического реалити шоу "Холостяк-12". Шоу покинула одна участница.

Главный герой проекта – бизнесмен Алекс Топольский – попрощался с игроком сборной Украины по волейболу – 24-летней Людмилой.

В проекте осталось бороться за сердце холостяка 12 участниц.

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Дата публикации
Просмотры
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